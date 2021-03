Hace unos días hizo noticia luego que su madre Kris Jenner originara tremendo revuelo al hacer creer que su hija estaba embarazada y hoy vuelve a acaparar titulares por un momento de terror. La modelo Kendall Jenner se llevó un gran susto luego que un sujeto entrara a su mansión en West Hollywood, California y hasta se quitara la ropa en un intento por sumergirse en la piscina mientras no dejaba de gritar el nombre de la famosa hermana de Kim Kardashian. Esto hizo que la hoy novia del jugador de la NBA Devin Booker tome medidas para que no atenten contra su vida, pues también tuvo información que otra persona planeaba matarla.

MÁS INFORMACIÓN: Kim Kardashian y las veces que su vida estuvo en peligro por personas que intentaron entrar a su casa

Según reporta E! News tras una conversación con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, un hombre fue arrestado alrededor de las 2 a.m. hora local del domingo 28 de marzo por un delito menor de allanamiento.

TMZ agrega que el intruso comenzó a golpear las ventanas mientras gritaba el nombre de Kendall Jenner y luego se quitó la ropa en un intento de meterse en la piscina de la mansión.

Si bien la estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ de 25 años no sufrió ninguna lesión ni tuvo contacto con el sujeto, no está dispuesta a que algo así vuelva a suceder por lo que ha reforzado su seguridad con un equipo armado. Fuentes cercanas a la modelo contaron a E! News que las medidas de seguridad y protección se han incrementado tras el incidente. En cuanto al sujeto, la policía aseguró que fue liberado de la cárcel debido a los protocolos frente a la COVID-19.

“Kendall ha aumentado la seguridad y tiene un gran equipo en la propiedad y con ella (...) Todos sienten que necesitan una gran presencia de seguridad en todo momento y que no pueden permitir que algo como esto vuelva a suceder. Ha sido muy aterrador e inquietante para todos ellos”, explicó la fuente.

Segunda escena de terror

Este no es el único susto en los últimos días por el que tuvo que pasar la celebridad Kendall Jenner, pues sus abogados han presentado una orden de restricción contra una persona diferente. Según los documentos judiciales obtenidos por TMZ, ella afirmó que un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) le contó sobre el plan de un hombre de 24 años identificado como Malik Bowker de comprar un arma de fuego ilegal para dispararle a ella y luego a sí mismo.

Jenner indicó que la policía le dijo el pasado jueves 25 de marzo que Bowker está detenido temporalmente en una sala psiquiátrica en un hospital de Los Ángeles, pero que podría ser liberado pronto. Agregó que no lo conoce y que le estaba “causando una gran angustia emocional y ansiedad”.

La también empresaria dijo que “está aterrorizada de que Bowker intente encontrarla y lastimarla o matarla cuando sea dado de alta del hospital”.

Estas no son las únicas ocasiones en que se ha visto vulnerada por acosadores. El canadiense John Ford la acechó por varios meses y en 2019 fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por estar de manera ilegal en el país y fue deportado.

Kendall Jenner no es la única que ha atravesado por este tipo de sustos, las famosas integrantes de la familia Kardashian-Jenner también han estado en peligro. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Kardashian en peligro

Kendall Jenner no es la única que ha pasado sustos en este año dentro de la familia Kardashian-Jenner. El 24 de febrero un intruso intentó ingresar a la fuerza a la mansión de Kim Kardashian en Hidden Hills, California. Este hombre le dijo a la policía que iba a ver a la empresaria y en un momento afirmó que ella era su “esposa”.

En 2017, su mansión de Bel Air, donde vivía con Kanye West, fue asaltada por varios ladrones que se llevaron tres coches de lujo y un iPhone.

En 2016 se dio a conocer que el ucraniano Vitalii Sediuk la acosaba junto a otras famosas desde 2009. Según reportó Univision, el hombre llegó a estar en prisión por acechar a Brad Pitt.

En 2014, la empresaria encontró a un intruso en casa de su madre Kris Jenner, en Hidden Hills, California. Ella vio cómo el hombre de 21 años se asomaba por la ventana. Este afirmó que era el novio de Kendall Jenner y el hermanastro de Justin Bieber.

En 2012, Kim Kardashian tuvo que abandonar su casa después de sentirse acosada por un extraño quien, con maleta en mano, tocó a su puerta e indicó que ella lo había invitado a pasar unos días.

Kim Kardashian no ha sido la única en su famosa familia en sufrir estos episodios de pánico. Su hermana Kendall Jenner fue acosada por el canadiense John Ford, quien fue arrestado y deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE); además, en diciembre de 2015 un sujeto fue detenido y puesto bajo observación tras escaparse de un psiquiátrico e intentar colarse a la casa de Kylie Jenner afirmando que era su “alma gemela”.