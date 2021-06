Días atrás, Michelle Soifer reveló que fue víctima de violencia psicológica y física por parte de una expareja; sin embargo, prefirió no dar el nombre de su agresor.

“Fue hace 5 años y medio. Yo me había subido un poco de peso y esa persona me hacía sentir mal. Me decía: ‘Mírate’, ‘por qué estoy contigo’, era un maltrato psicológico y luego físico... Yo me despertaba todos los días diciendo: ‘Estoy viva, no me mató’ y viví así dos años y medio. Una pesadilla. Creo que eran celos profesionales. Era el novio de Micheille, quería bajarme porque era su única forma de sentirse poderoso”, dijo en el programa “Vida y Milagros con Milagros Leiva”.

Tras sus declaraciones, Kevin Blow se pronunció y señaló que no cree que la exchica reality se haya referido a él.

“Ojalá (que sus declaraciones) no sean para mí, porque la verdad que la respuesta será fuerte. Estoy preguntándole a ella qué pasó, pero no me ha respondido”, comentó el cantante al diario Trome desde República Dominicana.

Blow dijo que no se siente sorprendido por las recientes declaraciones de la intérprete. Además, afirmó que tiene muchas cosas que contar de Michelle.

“La verdad, no, sé de lo que es capaz. Ella sabe lo que yo sé y puedo decir, no sé por qué seguir provocando una respuesta que no le conviene”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

La Pánfila’ emocionada porque su padre recibió vacuna contra la covid-19

'La Pánfila' emocionada porque su padre recibió vacuna contra la covid-19