La modelo Khloé Kardashian suele compartir detalles de su vida privada y familiar a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, la socialité documentó el dulce momento en el que su hija True alienta a su padre, Tristan Thompson, previo a su juego de básquet.

A través de sus stories de Instagram, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” captó el preciso momento en le que su hija alienta a su padre antes del partido de los Boston Celtics contra los Chicago Bulls.

“¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá!”, exclamó la pequeña True en el clip, que fue compartido en la historia de Instagram de Khloé Kardashian y luego compartido por cuentas de fans en Twitter.

“¡¿Qué?! ¡Sí!”, responde la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” mientras se une al aliento a Tristan, y agrega: “Oh, ahora es un comercial. Volverá”.

Fofura! 💚 Khloé Kardashian via Instagram Stories. pic.twitter.com/E0slAwUro0 — Access Kardashian (@accesskardash) January 26, 2021

Como se recuerda, en noviembre de 2019, Thompson firmó un contrato de 19 millones de dólares con los Celtics por dos años después de jugar para los Cleveland Cavaliers durante nueve temporadas.

En los días posteriores al acuerdo, la estrella del baloncesto nacida en Canadá también se convirtió oficialmente en ciudadana de los Estados Unidos. “Vine a los Estados Unidos con una visa de estudiante y siempre he tenido grandes sueños. Ahora realmente estoy viviendo el sueño americano”, dijo en una cita compartida por la cuenta de Twitter del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

