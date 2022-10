Kike Suero pasó un vergonzoso momento la noche del último miércoles en el programa “Magaly TV: La Firme” luego que Vicky Torero, la madre de su último hijo, lo cacheteara y lanzara su celular al suelo tras enterarse en vivo que le fue infiel.

El comediante asistió - acompañado de su joven pareja- al espacio que conduce Magaly Medida para presentar sus descargos y defenderse de la denuncia que le entabló Geraldine Quezada, su expareja, por supuestamente haber realizado tocamientos indebidos de una de sus hijas.

Vicky Torero se pasó toda la entrevista defendiendo la inocencia de Kike Suero y los resultados del Poder Judicial, que lo absolvieron de las acusaciones, y también mostrando pruebas de que el cómico sí cumplía con la pensión de las tres hijas que tuvo con Quezada.

Sin embargo, lo que la pareja no esperaba, era que la ‘Urraca’ mostrara un ampay del cómico junto a una jovencita. Las imágenes fueron captadas los primeros días de julio, en Tacna, y en ellas se ve a Kike, en aparente estado de ebriedad, abrazando y besando a su acompañante en la puerta de un hotel.

“Esa no soy yo ¿Ese es mi saco? ¿Quién es?”, le preguntaba Torero a Suero, mientras que él en todo momento intentaba retomar el tema de sus hijas con Geraldine y evitaba responder sobre el video que acaba de ser emitido en el programa.

“La mentira tiene patas cortas (...) Ahora aclárame ¿quién es ella? Ese es mi saco, yo estaba en la casa cuidando de tu hijo”, le increpó Vicky Torero indignada. “Estás con el saco que me compraste y se están besando... Kike estás quedando mal”, agregó la mujer desconcertada.

“A mí se me acercan un montón de personas y me abrazan”, se defendió el humorista, a lo que su pareja le dijo: “Bueno, tú no tienes por qué abrazar a nadie... Ella está borracha (...) Respóndeme y dime quién es porque a mí me estas dejando mal delante de toda mi familia que te está viendo”, le exigió.

Debido a que Suero negaba una y otra vez que no había tenido nada con la jovencita, Vicky Torero empezó a jalarle de las orejas para hacer que viera de nuevo las imágenes, tras lo cual él dijo: “¡Ya! No soy yo. La agarro de la cintura Ese saco me lo prestó un amigo que es notario”, lo cual hizo enfurecer a Magaly Medina.

“A mi no me vengas con chistas estúpidos acá, no me vas a venir a faltar el respeto. Fáltale el respeto a ella, si quieres, que es tu mujer”, dijo muy molesta la ‘Urraca’, ante lo cual Vicky reaccionó lanzando el celular de Suero al piso y contestó: “No, no, no. A mi tampoco. Te vas a la mie***, de verdad. Qué pen*** que eres”, y luego se retiró del set.

