Kiss paralizó Santiago de Chile en el inicio del tramo latinoamericano de su “The End of the Road World Tour”, que marcará el final de su carrera de 50 años. El cuarteto de hard rock se presentó en el Movistar Arena de la capital chilena ante más de 15 mil personas que vibraron con un set de canciones que incluyó muchos éxitos, plataformas voladoras, luces y mucho fuego.

Al evento asistieron niños, jóvenes, adultos y ancianos, demostrando la gran influencia generacional que Kiss ha logrado a lo largo de estos años. Los asistentes, muchos de ellos maquillados como sus ídolos, con camisetas de la banda y tatuajes con los rostros de sus integrantes, se entregaron a una fiesta de rock de más de dos horas de duración.

En el inicio de la gira sudamericana de Kiss, sonaron éxitos como “Rock and Roll All Nite”, “I Was Made for Lovin’ You”, “I Love It Loud”, “Calling Dr. Love”, “Black Diamond” y “Detroit Rock City”; pero también temas más rebuscados como “War Machine” o “Tears are Falling”, haciendo un balance entre el público general y los más fanáticos de la agrupación.

Fueron 23 canciones en total que Gene Simmons (bajo y voz), Paul Stanley (guitarra y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra), tocaron sobre un espectacular escenario que mostró plataformas voladoras, pantallas de alta definición, luces y un cuidado sonido que una banda del nivel de Kiss está acostumbrada a ofrecer.

Kiss volverá a Lima para despedirse definitivamente de nuestro país, el miércoles 4 de mayo en Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel. La banda local Frágil será la encargada de abrir el show, que marcará la despedida definitiva del cuarteto estadounidense de hard rock luego de casi cinco décadas de grabar discos y hacer giras.

Las entradas para asistir a la despedida de Kiss del Perú están a la venta en Teleticket y tienen un descuento especial con tarjetas de crédito de BanBif. Cabe destacar que solo quedan muy pocas localidades en la Zona VIP y que las zonas Preferencial y tribunas ya se encuentran agotadas.

