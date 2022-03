Korina Rivadeneira está más que feliz y muy emocionada tras confirmar que su segundo hijo con Mario Hart será un niño, luego que sus amigos le organizaran una fiesta de ‘Gender Reveal’ para conocer el sexo del bebé que espera.

Y es que a la reunión, que se realizó la tarde del último miércoles, asistieron conocidos personajes como Vania Bludau, Macarena Vélez, Mario Irivarren, además de toda la familia y amigos de la pareja, quienes compartieron este conmovedor momento con ellos.

Tras ello, la venezolana utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía de la ecografía de su segundo hijo con el exchico reality y dejar un enternecedor mensaje. “It’s a boy!... Y así es como mi bebé posó para su foto revelación. Todos ustedes me dijeron que sería niño y así fue ¡son lo máximo!”, indicó.

“Y ¿cómo me siento?; Dios me bendice de las formas más lindas, primero una niña y ahora un niño, estoy segura que será como yo, así como estaba segurísima que Lara sería igual a Mario. Ya verán… y estoy hablando de personalidad también 🤍😅 ya me toca un minimí ¡lo justo!”, agregó.

Recordemos que la tarde del último miércoles, Korina Rivadeneira y Mario Hart develaron en su gender reveal party que su segundo hijo será un varoncito y de esta manera completarían la parejita, pues ellos ya tienen a Lara, su hija mayor.

