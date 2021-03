Si bien la estrella del programa de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians’, Kourtney Kardashian , ahora vive un feliz romance con Travis Barker, baterista de la banda ‘Blink-182’, su nombre siempre estará ligado a su ex, Scott Disick, no solo por ser el padre de sus 3 hijos, sino que también ha sido pieza clave en la historia del exitoso reality show. Tanto así, que en los últimos días se viralizó un adelanto de la nueva temporada de KUWTK en donde él asegura que está listo para casarse con ella “ahora mismo”; sin embargo, el modelo neoyorquino de 37 años mantiene una relación con Amelia Hamlin, ¿cómo se conocieron e iniciaron su historia de amor que hoy muestran orgullosos en Instagram?

La famosa hermana de Kim Kardashian mantuvo un romance de 10 años con el padre de sus tres pequeños Mason (11), Penelope (8) y Reign (6) y su separación fue muy comentada y hasta incluida en el reality. Luego ella se dio una oportunidad con el modelo Bendjima Younes, con quien terminó en 2019 y tras casi tres años de soltería ha vuelto a encontrar el amor con el músico.

Por su parte, Scott Disick se separó el año pasado de su exnovia Sofia Richie y usó el Día de San Valentín para hacer público su romance con la actriz de 19 años Amelia Gray Hamlin, hija de Lisa Rinna de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ y Harry Hamlin. El anuncio llegó por Instagram con imágenes de una romántica cena.

Historia de amor

En estos días, una publicación de la joven realizada el 28 de febrero dio la vuelta al mundo, pues compartió una foto de ambos y no dudó en afirmar que es “su hombre soñado”.

El modelo de 37 años y la actriz de 19 fueron vistos juntos por primera vez en octubre en la fiesta de cumpleaños con temática de Halloween de Kendall Jenner, hermana de Kourtney Kardashian. El mes siguiente, ella publicó una foto de Scott y otro amigo en su Instagram Stories el Día de Acción de Gracias, junto con una leyenda que decía “Agradecida por esta gente”. Tras esto, una selfie en ropa interior tomada en el que sería el baño de Scott activó todas las alarmas en redes sociales de que la relación iba en serio.

Luego de hacer público su amor, los seguidores no han dejado de conocer lo bien que la pasan, pues ella también compartió en Instagram una reveladora fotografía en donde la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ la abraza por la cintura mientras la joven está sentada en su regazo, según detalla E! News.

El mismo medio revela que el 20 de febrero fueron vistos cenando en Miami en compañía de Reign Disick, de 6 años, hijo mejor de Scott Disick. Además, Amelia Hamlin mantiene una gran relación con los tres niños, pues también disfrutaron juntos en Sugar Factory de Miami.

“Scott y Amelia estaban sentados en una cabina con los tres niños directamente entre ellos y sus amigos frente a ellos (...) Todos estaban súper emocionados de estar allí y les encantó cada plato que recibieron. Scott y Amelia fueron súper dulces y juguetones con todos los niños (...) Después de la cena, Scott, Mason y Amelia le estaban haciendo cosquillas a Reign y Penelope y brillaban y reían de alegría”, dijo un testigo a E! News.