Sting , líder de la mítica banda The Police , es quizá uno de los músicos británicos más versátiles de la historia del rock. Inicialmente se desempeñó como bajista y luego se convirtió en el cantante dicha agrupación que lo llevó a la fama para posteriormente formar su propio grupo.

Como miembro de The Police y como solista, Sting ha vendido más de cien millones de discos, ha recibido dieciséis Premios Grammy y obtuvo una nominación a los premios Óscar por Mejor Canción. Además de haber incursionado en la música, también lo ha hecho en el cine en películas como “Quadrophenia”, “The Adventures of Baron Munchausen”, “Giulia e Giulia”, entre otras.

Debido a su gran atractivo físico, el músico se convirtió en un sex symbol, enamorando a todas sus fanáticas. Algo que se le escapó de las manos cuando llegó a involucrarse en un triángulo amoroso y que lo llevó a crear “Every breath you take”, uno de los temas más famosos de la agrupación.

El cantante británico Sting se presenta en el escenario durante la jornada inaugural de la 53a edición del Festival de Jazz de Montreux el 28 de junio de 2019 (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

HISTORIA DE UNO DE LOS TEMAS MÁS POPULARES DE THE POLICE

Para entender bien la historia de cómo surgió una de las canciones más populares del grupo británico tenemos que remontarnos a 1974, año en el que Sting conoció en una obra de teatro a Frances Tomelty, con quien tras dos años de relación decidió contraer nupcias. Fruto de su amor tuvieron dos hijos: la actriz Fuchsia Catherine ‘Kate’ Sumner (1982) y el cantante Joseph ‘Joe’ Sumner (1976), miembro de la banda Fiction Plane.

Aparentemente todo marchaba bien en el matrimonio hasta que a principios de la década de los 80, Gordon Matthew Thomas Sumner , verdadero nombre del cantante, conoció a Trudie Styler; esto no tendría nada de malo si es que el músico no habría decidido iniciar con ella un romance clandestino. Pero esto no era lo peor, pues esta mujer era nada más y nada menos que la mejor amiga de su entonces esposa.

El amorío de Sting fue puesto al descubierto cuando fue fotografiado dándose un beso son Styler cuando seguía casado con Tomlety. Debido al escándalo, se fue al Caribe a esperar que las aguas se calmen, publicó La Opinión.

La estrella de rock británica Sting sostiene a su novia Trudie Styler antes de ingresar a la iglesia el 22 de agosto de 1992 en Amesbury (Foto: Thierry Saliou / AFP)

¿CÓMO SURGIÓ “EVERY BREATH YOU TAKE”?

El artista contó que la experiencia de ese trío amoroso que estaba viviendo lo llevaron a crear “Every Breath You Take”. “Una noche me desperté sobresaltado con un verso en mi cabeza, corrí al piano y escribí todo en media hora. La melodía, hay que reconocerlo, es bastante genérica y similar a cientos de otras, pero creo que lo interesante son las palabras, los versos. Suena como una canción reconfortante de amor, pero es terriblemente siniestra. No me di cuenta de eso de inmediato sino más tarde”, señaló para el libro de Dylan Jones “The Eighties: One day, one decade”.

Como el tema no tenía acompañamiento de guitarra, al grupo le costó trabajarlo unas seis semanas, pero luego de los arreglos que le hizo Andy Summers se convirtió en todo un éxito, cuyo icónico riff de guitarra retumba nuestros oídos hasta la actualidad.

Aunque el tema surgió por una situación cuestionable para muchos, no cabe duda que de la canción es una leyenda para los amantes de The Police. En cuanto, al romance que inició Sting con Trudie, éste llegó al altar en 1992 y sigue vigente hasta ahora. Ellos tienen cuatro hijos: la actriz Mickey Sumner, la cantante Coco Sumner, el modelo Jake Sumner y Giacomo Luke Sumner.

