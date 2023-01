En la Semana de la Moda de París, Doja Cat sorprendió con curioso look que desató gran polémica: se cubrió con 30 mil cristales de Swarovski. Ante ello, la cantante estadounidense fue blanco de críticas tras rumores de que no tenía pestañas ni cabello. La respuesta de la rapera no se hizo esperar y silenció a sus detractores de una forma sutil.

MIRA TAMBIÉN | Grammy 2022: Doja Cat venció a BTS en la categoría Mejor actuación de un dúo o grupo pop

Tras ser duramente criticada por presuntamente no tener pestañas, Doja Cat asistió este miércoles al desfile de Alta Costura Primera/Verano 2023 de Viktor & Rolf con un elegante traje a rayas marrón y blanco.

También llevaba una blusa abotonada y anteojos de sol. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue precisamente la vestimenta que utilizó para el desfile, sino las peculiares pestañas que tenía puesta.

Según se observa en la instantánea que publicó en su cuenta de Instagram, en lugar de sus cejas afeitadas, la rapera se lució con bigote, barba de chivo y pestañas postizas como vello facial como respuesta a las críticas.

Además de ser curioso el hecho de usar pestañas postizas como vello facial, la rapera estadounidense no puso ningún tipo de descripción en el pie de foto a fin que sus seguidores y celebridades hablen por ella.

Entre los miles de comentarios que se logran leer, Heidi Klum, modelo, diseñadora de moda y actriz alemana, le dijo que la amaba por el atrevido look que utilizó para el desfile de Alta Costura Primera/Verano 2023.

De esta forma Doja Cat logró silenciar a sus detractores que afirmaban que no tenía cejas, pestañas ni cabello en la Semana de la Moda de París.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA APARIENCIA DE DOJA CAT

¿Quieres saber quién estuvo detrás de la apariencia de Doja Cat? MAG te trae todos los detalles del tiempo que le demandó a la maquilladora y cómo fue el proceso para que Doja Cat sea la atracción en la Semana de la Moda de París.

Síguenos en nuestras redes sociales: