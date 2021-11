Los entrenadores de “La Voz Kids” ya escogieron a sus representantes para la gran final de la segunda temporada, la que se disputará este miércoles 17 de noviembre y podrá ser disfrutada a través de la pantalla de Latina.

El último martes se llevó a cabo la segunda parte de la semifinal de la competencia de canto, en donde Christian Yaipén y Daniela Darcourt tuvieron que decidir a quién llevarían a la última ronda.

La primera batalla de la noche fue entre Ángelo Villanueva, Luna Vásquez y Paulina Villalobos, integrantes del equipo del líder de “Grupo 5″. Tras sus interpretaciones, Christian escogió a Ángelo, quien brilló tras cantar la canción de “El triste”.

“Me he sentido muy feliz porque me encanta esa canción, yo me la aprendí solito porque mi papá ponía música de José José”, dijo el pequeño Angelo.

Yaipén agradeció a su finalista por haberlo elegido a él como entrenador. “Tú eres un niño que tiene un oído musical muy avanzado, además no sabía cómo explicarle cómo que decirle que interprete ciertas partes de la canción, pero te agradezco Angelo por haber llegado a esta etapa y no tengo palabras por agradecerte por haber elegido a este equipo”, expresó Christian.

Luego llegó el turno Daniela Darcourt para elegir al niño que la acompañaría este 17 de noviembre en la gran final de “Yo Soy Kids”. Lucía Grundy, Fiorella Caballero y Gianfranco Bustíos subieron al escenario y entregaron los mejor de sí en la pista, pero finalmente la intérprete de “Señor mentira” escogió a Bustios.

Gianfranco Bustíos logró su pase a la final con su interpretación de “Busco a Huamanga” de Max Castro.

“Siempre he dicho que tengo de indio, de cholo, negro, y cada vez que escucho música andina de algún pueblo mi corazón se conecta con ese lamento de la guitarra. Hoy tu voz, la guitarra, cada una de tus cuerdas acompañaba cada letra que decías”, fueron las palabras que dedicó la salsera a su finalista.

¿Quiénes son los finalistas del equipo de Eva Ayllón y Joey Montana?

El último lunes 15 de noviembre, los tres semifinalistas del equipo de Eva Ayllón y Joey Montana se disputaron su pase a la gran final.

Stiven Franco, Vincenzo Leonardi y Fernanda Rivera, del equipo del panameño, fueron los primeros en enfrentarse en la pista de canto, y finalmente Joey escogió a Rivera, quien emocionó a más de uno con su interpretación de “Si tú eres mi hombre” de Angela Carrasco.

Fernanda Rivera habló sobre los ataques de ansiedad que sufre y que la ponen nerviosa a la hora de cantar. El intérprete de “Picky” se emocionó hasta las lágrimas con la presentación de Rivera, pues según contó, en los ensayos ella tuvo algunos errores que finalmente superó durante su presentación.

“En los ensayos dos veces paró y se fue. Pero eres muy valiente por hacerlo como lo hiciste. Estoy orgulloso. porque salió bien. Le decía qué te pasa, el tono te queda perfecto. Pero cómo lo resolviste hoy, y eso que te sirva para toda la vida”, expresó el cantante entre lágrimas tras escuchar la interpretación de la niña.

Sabrina Quintana, César Vicente y Cielo Sánchez, del equipo de Eva Ayllón, se enfrentaron en la pista del canto, finalmente la cantante criolla escogió a César, quien sorprendió a los todos los presentes con su emotiva presentación de la canción “Feeling Good” de Michael Bublé.

¿Quiénes compiten hoy en la gran final?

Los entrenadores ya tienen a sus representantes para la gran final del reality de canto infantil.

Equipo Eva Ayllón : César Vicente

: César Vicente Equipo Joey Montana : Fernanda Rivera

: Fernanda Rivera Equipo Christian Yaipén : Ángelo Villanueva

: Ángelo Villanueva Equipo Daniela Darcourt: Gianfranco Bustíos

¿Cuándo es la final de ‘La Voz Kids’ 2021?

La tan esperada final de “La Voz Kids” 2021 se desarrollará este miércoles 17 de noviembre a partir de las 9.00 p. m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

