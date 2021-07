Lady Guillén decidió enviarle un mensaje de apoyo a Dalia Durán. La exconductora de “Tengo algo que decirte” también vivió episodios de violencia al lado de Ronny García, un cantante de cumbia que fue su pareja y que actualmente cumple condena en prisión por agredirla.

Al ser conocedora del tema por haber vivido en carne propia esta experiencia, la expresentadora y también abogada manifestó que las declaraciones de John Kelvin tras golpear a su esposa, quien aseguró que había sido ella quien se autolesionó, “corresponde al patrón que tiene todos los agresores”.

Guillén indicó además que al cantante no se le puede poner el título de agresor porque aún no hay una sentencia y “da colera, porque uno tiene que tratalo como presunto y lamentablemente el procedimiento legal es así”.

En ese sentido, Ladu Guillén decidió enviarle un mensaje de respald a la cubana. “Yo sé que en este momento ella está confundida, no sabe qué hacer y se siente sola porque no tiene familia en este país y están de por medio sus hijos que están sufriendo”, dijo desde el set de “América Hoy” donde estuvo como panelista.

“Yo quiero que entiendas Dalia que no estás sola, el hecho que no seas peruana no quiere decir que nosotras como mujeres no te apoyemos. Tienes a muchas personas en el país que van a defenderte”, agregó y le recomendó que luche para salir adelante por sus pequeños.

“Es dífícil y cuando tienes hijos debe ser peor, pero no es difícil salir de esta situación. Ese hombre te ha maltratado siéndote infiel, ese hombre no sirve. En este momento tus hijos tienen que ser tu fuerza, por ellos levantáte, por ellos denuncia y olvídate de ese pasado de violencia porque mereces ser feliz”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

“Reinas del Show”: Paula Manzanal impresionó en la pista de baile

La participante de "Reinas del Show", Paula Manzanal, bailó al ritmo de "Oye el Boom" de David Bisbal. La modelo tuvo una buena presentación y recibió un buen puntaje del jurado. (Fuente: américa TV)