La cantante neoyorquina Lana Del Rey anunció este miércoles que en marzo presentará un nuevo disco y estrenó su primer sencillo, “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”, que dará título al álbum.

La compositora mostró en su página web la portada del disco, que será develado en su totalidad el 10 de marzo de 2023, informó Universal Music en un comunicado.

En ella la estadounidense mantiene la estética retro de los años 60 y 70 que ha caracterizado su carrera, tanto visual como sonoramente.

Y se anuncian también las colaboraciones que realizó para el disco con bandas como Bleachers y cantantes como Jon Batiste, Father John Misty, Tommy Genesis, SYML y el pastor Judah Smith.

”Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd” será el noveno disco de estudio de la cantante, después de que en octubre de 2021 presentara “Blue Banisters”.

El tema que este miércoles estrenó fue escrito por Lana Del Rey y Mike Hermosa y producido por la cantante junto a Jack Antonoff, Drew Erickson y Zach Dawes.

El disco, que ya se encuentra en preventa, contará con versiones en CD, casete y diversos formatos en vinilo con distintas fotografías de la cantante.

Del Rey recientemente tuvo una aparición musical en “Midnights”, el décimo álbum de estudio de la cantante y compositora, Taylor Swift.

La cantante cantó junto a la compositora de “Shake it off”, la cuarta pista de su álbum titulada “Snow on the beach”, en la que ambas tuvieron oportunidad de trabajar con Antonoff.

Lana Del Rey es considerada una de las mejores cronistas musicales de la época, por su trabajo como narradora del devenir de Estados Unidos, con una iconografía repleta de referencias a la cultura popular.

