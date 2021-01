Larry King, legendario periodista y presentador estadounidense, falleció a los 87 años en el hospital Cedars-Cinai Center en Los Ángeles (EEUU), según informó su familia en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Con profunda tristeza. Anunciamos la muerte de nuestro cofundador, anfitrión y amigo Larry King, quien falleció esta mañana en el Cedars-Cinai Center en Los Ángeles”, se lee en las primeras líneas del comunicado difundido en el Twitter oficial del periodista.

King, quien trabajó por años como locutor, es conocido por ser anfitrión del programa de entrevistas “Larry King Live” que se transmitió en horario estelar por CNN de 1985 a 2010.

En junio del 2010, después de una semana de celebrar el 25 aniversario de “Larry King Live”, Larry se despidió de forma abrupta del programa que condujo y que se emitió a diario en el horario central de CNN.

Para la emisión de su último programa, King usó unos tirantes de color rojo que, según contó en Twitter, fueron un obsequio del cantante Jon Bon Jovi.

Un King, visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, pronunciaba sus últimas palabras al frente del programa estrella de la CNN: “Quiero decirles a ustedes, a la audiencia... Gracias. Y en vez de adiós, ¿qué tal un... hasta pronto?”.

“Pocas veces me he quedado sin palabras en mi vida. Nunca me imaginé que esto fuera a durar tanto ni que se convertiría en lo que es”, afirmó King en los instantes finales de “Larry King Live”.

Se estima que Larry realizó alrededor de 50.000 entrevistas al aire. Por su set toda clase de políticos, empresarios, hombres de negocios, figuras del espectáculo, deportistas y toda clase de personalidades pública.

