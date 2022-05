La segunda temporada de “La casa de los famosos″ tiene en sus filas a Laura Bozzo y a Niurka Marcos, dos polémicas personalidades que vienen dando de qué hablar en el reality de Telemundo.

Recientemente, las redes sociales del reality dieron a conocer que Niurka y Laura protagonizaron una fuerte pelea en la casa donde ambas están conviviendo junto a otros famosos de Latinoamérica.

Resulta que Bozzo dejó entrever que Niurka tiene “un plan” para llegar a la etapa final del reality e incluso dijo que la cubana viene “manejando la cabeza” de los otros participantes.

Ante esta acusación, Marcos no se quedó de brazos cruzados y se defendió a su fiel estilo: “Yo no manejo la cabeza de nadie. Yo solo me llevo bien con todos”.

“Oye niña (por Laura Bozzo) tú tienes un problema conmigo. Mañana seguro me vas a decir que me quieres y me amas, pero hoy me estás molestando. ¡Déjame en paz!”, dijo Niurka.

La conductora peruana no se quedó callada y trató de defenderse frente a la mirada de sus compañeros: “No mi amor, yo no he dicho que no te quiero. Yo te quiero, pero te conozco y he visto que aquí hay una estrategia”.

Finalmente, Niurka quiso acabar con la discusión con un fuerte grito y golpeando una mesa: “Tú a mí no me conoces. No tienes ni put* idea de quien es Niurka y te aseguro que no me quieres conocer”.

Sobre “La casa de los famosos”

Niurka, Laura Bozzo, Luis ‘Potro’ Caballero, Brenda Zambrano, Toni Costa, Natalia Alcocer, Daniella Navarro, Eduardo Rodríguez, Ivonne Montero, Juan Vidal, Julia Gama, Lewis Mendoza, Nacho Casano, Osvaldo Ríos, Rafael Nieves y Salvador Zerboni conforman parte del elenco del reality de Telemundo.

Los seguidores de “La casa de los famosos 2″ determinaran qué participante abandonará la convivencia cada semana. Cabe recalcar que el ganador del reality se llevará la suma de 200.000 dólares.

