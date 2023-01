El pasado 11 de enero, Shakira “sepultó” a Gerard Piqué con su ‘tiradera’, en colaboración con Bizarrap, en la que hace referencia a los difíciles momentos que pasaron en la relación y con quién supuestamente le habría sido infiel el exjugador de Barcelona. Ya pasaron dos semanas del éxito en YouTube, pero la canción todavía sigue generando opiniones divididas.

A las posturas que tomaron Belinda, Alejandro Sanz, Gustavo Adolfo Infante y Leticia Calderón, se suma la primera actriz Laura Flores, quien concedió una entrevista para el programa “De primera mano” para hablar de diversos temas, entre ellos la relación de Shakira y Piqué.

En un principio, la conductora de televisión afirmó que Shakira es una mujer inteligente y sabía el impacto que podría causar su nuevo tema. Asimismo, también elogió a Piqué por llevar las cosas de la mejor manera.

Lo curioso de la entrevista llegó cuando la actriz mexicana dejó entrever que se trataría de un juego para hacer dinero y por eso que a ninguno de los dos se les salió de las manos.

“Estoy segura que esto es un juego para hacer dinero, no creo que esto vaya a afectar a los niños a futuro porque no se agarraron del chongo, no es un insulto directo, o sea, hay veces que cuando estás en un juzgado se grita más o cuando estás en una pelea se dice más, y esto no deja de ser una canción”, precisó.

Finalmente, Flores afirmó que los niños en ningún momento se han visto afectados porque cuentan con el apoyo y amor de sus padres, quienes han sabido llevar la relación pese a todo.

¿Cuántos hijos tiene Shakira y Piqué?

Gerard Piqué y Shakira tienen dos hijos: Milan Piqué, que actualmente tiene 9 años, y Sasha Piqué, de tan solo 11 años. Cabe mencionar que la pareja nunca llegó al altar.

