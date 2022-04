Laura Spoya se encuentra en la recta final de su segundo embarazo y, a diferencia de su primera hija, la modelo peruana ha decidido no festejar el tradicional baby shower para celebrar la llegada de su bebé.

La ex Miss Perú, quien espera su segundo bebé fruto de su matrimonio con el empresario Brian Rullan, realizó esta vez un baby blessing junto a su círculo más cercano y publicó las fotografías de esta ceremonia en Instagram.

¿Por qué realizó un baby blessing?

La influencer también compartió con sus casi dos millones de seguidores los motivos que la llevaron a realizar este ritual de bienvenida al mismo estilo de la actriz Evaluna Montaner.

“Esta vez decidí no tener un baby shower. ¿Por qué? Porque no sentía que era lo que quería para celebrar la bienvenida de mi bebé Es raro, podría parecer que por ser influencer me gustaría hacer un mega festejo, con muchos regalos, etc. pero no. Jaja, yo soy más reservada de lo que podrían pensar”, se lee en su publicación.

Finalmente, Laura Spoya también explicó un poco más sobre el baby blessing, un ritual que consiste en bendecir el vientre de la madre a través de la conexión espiritual y emocional, una ceremonia donde solo participan las personas más allegadas a la pareja.

“Un baby blessing honra la llegada del bebé de una manera más espiritual, desde el corazón. Dejando de lado el mundo material. Un círculo de mujeres intencionado para atraer lo mejor en esta nueva etapa. Una limpia energética con copal y hierbas especiales que me vino muy muy bien, y en general toda esta hermosa ceremonia para hacer saber a bebé que ya en solo semanas lo espero con los brazos abiertos”, concluyó la modelo peruana.

