A través de su cuenta oficial de Instagram, Laura Spoya se mostró emocionada porque dentro de pocas semanas tendrá en sus brazos a su segundo bebé, fruto de su matrimonio con el empresario Brian Rullan.

La modelo contó que se animó a realizar un viaje previo a dar a la luz al nuevo miembro de su familia. “Ya en cuenta regresiva para que nazca el bebe (primera semana de mayo) y para no perder la costumbre de llevar a escuchar un poco de buen reggaetón a mi retoño antes de nacer lo llevé a bailar un ratito a @hannahsunclub como despedida de embarazo. Con Emilia también salí 2 semanas antes de nacer jaja”, escribió en las primeras líneas de su texto.

Asimismo, Spoya reveló que el bebé ya se encuentra en la “posición de cabeza” en su vientre. “En las fotos me siento como toda Naranja madura lista para exprimir y hacer jugo. El bebé está ya de cabeza y al parecer ya no entra cómodo porque se mueve como diciendo “YA NO ESTAMOS ENTRANDO.. #cuentaregresiva #pregnant #yacasi”, acotó.

Su mensaje fue acompañado con un par de fotografías donde la vemos luciendo una ropa de baño enterizo color naranja, pero lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es su pronunciada pancita.

“Nacerá su bebé y la veremos más regia que nunca en 15 días post parto, y yo llevo una vida haciendo dieta y nada”, “Qué valiente”, “Ahora si tienes barriga a diferencia de Emilia”, “Laura Bella qué hermosa”, “Lo maravilloso de la vida, dar vida la manera más sublime de dar amor. Bendiciones”, “Todo saldrá muy bien”, son algunas reacciones de sus fanáticos.

