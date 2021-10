La periodista y empresaria Laura Spoya se encuentra sumamente feliz y nerviosa con la llegada de su nuevo engreído en la familia. Por ese motivo, la ex reina de belleza también se mantuvo alejada de sus redes sociales.

Anoche Magaly Medina dio la gran noticia, aunque la artista sostiene que la periodista guardó por mucho tiempo el secreto de su embarazo. ¨Se le escapó y se adelantó a una promesa que le hice. Yo respeto su trabajo y creo que está en su derecho si tiene una noticia que le parece importante para sus televidentes. Aunque me quemó la noticia¨, sostuvo entre risas.

La influencer asegura que esta noticia ha fortalecido su relación con su esposo, el empresario Bryan Rullan y ha puesto muy contentos a su entorno más cercano.

¨Por cosas del destino Magaly se enteró y le pedimos que guardara este secreto, pero no puede con su genio. Me atreví a mandarle un mensaje y casi la mato (risas) Aunque me hubiese encantado contarles a mis seguidores sobre esta nueva etapa, ya está, ahora que todos saben. Me queda guardar los cuidados del caso y seguir con mis proyectos personales. Es una nueva etapa en mi vida y agradezco todos los mensajes que he recibido¨, añadió la modelo peruana.

Laura Spoya espera a su segundo bebé, fruto de su matrimonio con el empresario Brian Rullan. (Foto: Laura Spoya)

Un embarazo difícil:

Sobre lo complicado que han resultado los primeros meses de su gestación, Spoya dijo que son los síntomas propios de esta etapa.

¨Nada de qué preocuparse, algunas molestias propias de una embarazada. Mi segundo bebé me hace sufrir un poco. Pronto iré a Lima para contarles todos los detalles. Mi familia está emocionada y engriéndome en todo. Mi esposo ni qué decir. La llegada de un nuevo miembro en la familia es sinónimo de alegría”, puntualizó la empresaria.

Anuncia nuevo emprendimiento:

Laura Spoya señaló que este embarazo viene con un pan bajo el brazo pues lanzará muy pronto ¨Sereia¨, una marca de belleza que tiene como fin apoyar a otras mujeres a crear su propio negocio por redes sociales. ¨Las ventas virtuales crecieron durante la pandemia. Hoy podremos vender productos de belleza a través de las redes sociales y regalarles una gran experiencia a mujeres emprendedoras. Muy pronto conocerán de este gran proyecto¨, añadió desde México.

La influencer llegará pronto a nuestro país para contar todos los detalles de esta nueva etapa profesional con ¨Sereia¨, la cual buscará nueva alternativa de negocio para aquellas mujeres que deseen emprender un negocio propio a través de las redes sociales.

