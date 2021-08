El último sábado se llevó a cabo la final de “Reinas del Show” y Korina Rivadeneira fue la ganadora, dejando atrás a Milena Zárate y Leslie Moscoso, quienes quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

Y ha sido justamente esta última quien ha generado polémica con una publicación que compartió en los Stories de su cuenta oficial de Instagram, mientras agradecía el apoyo del público a su participación en el reality.

La integrante de “El Reventonazo de la Chola” compartió el storie de una página de fans, que afirmó que el programa que conduce Gisela Valcárcel estaba “arreglado” para que gane la esposa de Mario Hart.

“Todo ya estaba arreglado para que gane Korina. Leslie debió ganar. Leslie, tú ganaste para todos nosotros”, se lee en la controversial publicación que se colocó en el fanpage “Fans de la Unchulú”.

¿Será que la sobrina de Ernesto Pimentel no estuvo de acuerdo con el resultado final de “Reinas del Show”? No está claro, pero que haya compartido esta publicación, evidencia que no le gustó no ser ella quien se lleve la corona.

Recordemos que Leslie Moscoso regresó a “Reinas del Show” tras la renuncia de Allison Pastor debido al tenso cruce de palabras que sostuvo la esposa de Erick Elera con Gisela Valcárcel por sus reclamos contra la producción del programa.

En vivo, la popular ‘Señito’, llamó a la bailarina -que fue eliminada en una gala anterior -y le pidió que regrese. Ella aceptó y el último sábado tuvo una destacada performance, pero no le alcanzó para coronarse ganadora.

VIDEO RECOMENDADO