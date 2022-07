Antes de alcanzar popularidad como cantante de música urbana, Leslie Shaw tuvo que tocar varias puertas para poder abrirse camino en la industria del entretenimiento, y ello significó incursionar en diferentes rubros, como modelo y anfitriona.

La artista peruana recordó sus inicios en una reciente entrevista con el youtuber Carlos Orozco, y remarcó que su buen desenvolvimiento frente a cámaras permitió que ganara cuantiosas sumas durante su adolescencia.

La intérprete de “La Faldita” contó que tenía apenas 13 años cuando hizo sus primeras fotografías en lencería para el catálogo de ropa de un supermercado, y que, tiempo después, continuó trabajando como anfitriona de locales nocturnos pese a que este oficio no le agradaba del todo.

“Me compré mi primer carro a los 16 años. No tenía brevete, lo manejaba mi mamá, pobrecita. Trabajaba como anfitriona, bailando en discotecas y cantaba en un casino. Me iba con maquillaje chorreado al colegio, oliendo a cigarro. La chamba es horrible. Yo estaba parada mil horas, soportando (expresiones): ‘Qué rica, mamita, una foto’. No es fácil, pero pagaban bien, entonces me aguantaba”, remarcó.

Le pagaron 15 mil dólares por hacer un calendario:

Leslie Shaw también recordó que llegó a ganar la suma de 15 mil dólares por un par de fotografías para un calendario a sus cortos 19 años, y que una conocida marca de cerveza brasileña le pagó hasta 10 mil dólares por grabar un comercial.

“Yo salía toda coj*** con mi bikini (risas). Me pagaban bien, súper bien. Me llamaban de frente, no hacía casting. Yo he hecho calendarios, tenía 19 años en esa época. Me acuerdo que por un comercial me pagaron como 10 mil dólares y por un calendario 15 mil dólares. Me lo gasté en ropa”, contó en la entrevista con el youtuber.

Según precisó, al obtener cuantiosas sumas empezó a ahorrar para financiar sus proyectos musicales. “Siempre he pensado ‘¿cuánto dinero necesito para lograr lo que quiero?’, en mi cabeza hacía matemáticas. A los 16 (años) grabé mi primer álbum. Entonces, necesitaba dinero para hacer los videoclips, para comprarme ropa, o para pagar las salas de ensayo”, enfatizó.

