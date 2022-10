Leslie Shaw se presentó la noche del último jueves en el programa “Magaly TV: La Firme” junto a su novio, el reguetonero cubano conocido como ‘El Prefe’, con quien mantiene una relación desde hace más de año y medio y quien le acaba de proponer matrimonio.

Durante la conversación con Magaly Medina, la cantante nacional se mostró muy ilusionada con su actual relación con el artista urbano -a quien le lleva trece años de diferencia, ya que él tiene 20 y ella 33- y contó detalles de cómo se inició el romance.

“Él insistió bastante porque al comienzo yo sí estaba como que: ‘No, tú estás muy chibolo para mí' (...) Fueron muchas cosas”, contó Leslie sobre los reparos que tenía de empezar ‘algo’ con el joven artista. En tanto, ‘El Prefe’ reveló que cruzar esa barrera le “costó como tres meses”.

“Yo estuve como un año soltera, viviendo sola allá (en Estados Unidos) y no la pase bien. Me sentía ofuscada y empecé a conocer gente, pero no sentía conexión y estaba muy enfocada en mi carrera. Y de ahí empezamos una bonita amistad conectaba con él”, reveló.

Sobre por qué decidió aceptar casarse con su ahora novio, Shaw señaló: “A raíz de la pandemia mi mentalidad ha cambiado totalmente. Yo vivo el hoy, en todo: en mi vida, en mi carrera; disfruto mucho más que antes, valoro mucho más a la gente que está a mi lado”.

Cuando la ‘Urraca’ le preguntó si de aquí a dos años, ‘El Prefe’ se interesa en alguna bailarina o quizás el matrimonio no funciona, Leslie dijo: “Bueno si pasa eso nos divorciamos y ya. Ya vivimos juntos hace un año y medio, tenemos nuestros perritos, y si pasa algo nos divorciamos, eso es facilito. Él sabe, nada está seguro en esta vida”.

Al ser consultados como les va en la convivencia, ‘El Prefe’ contestó: “La verdad que hemos hecho el mejor equipo. Yo estoy súper contento, es el mejor año que he vivido. Ni peleamos. Vivimos el presente y estamos súper felices (...) Mi mamá está contenta, ya la conoce”.

Respecto a la fecha posible de matrimonio, el cubano dijo: “En un añito yo pienso, vamos a preparar una buena boda, quiero ir a hacerla a Cuba en las playas, extraño mucho mi país”. Sus palabras fueron respaldadas por Leslie Shaw, quien consideró que ese es el tiempo justo.

