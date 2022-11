Leysi Suárez volvió a protagonizar un enfrentamiento con uno de los integrantes de “El Gran Show”. Esta vez, la bailarina tuvo un fuerte cruce de palabras con Melissa Paredes.

Según se vio en el detrás de cámaras, a Leysi no le habría gustado para nada que la actriz interrumpa sus ensayos para opinar sobre su coreografía.

“Yo pensé que ya habías ensayado, bebé. Porque ni se te siente, yo dije: ‘¡UY! La bebé no está (...)”, fueron los comentarios de la protagonista de “Ojitos Hechiceros” que incomodaron a su compañera.

Leysi Suárez no se quedó callada y las cámaras de la academia la captaron cuando lanzó calificativos en contra de Melissa Paredes. “Qué pesada esa, ¿por qué se mete? Cómo me va a decir eso, que no me agarre de loca porque tú sabes yo de loca, loca. ¡Huachafa!”, arremetió.

El enfrentamiento entre la actriz y la bailarina continuó en la pista de baile. La exintegrante de Alma Bella increpó a la ex de Rodrigo Cuba por sus comentarios incómodos y no dudó en lanzarle una clara advertencia frente a cámaras.

“Yo estoy conociendo a Melissa aquí en la academia, y es una chica linda, pero me parece que es muy conflictiva. Yo no quiero tener conflictos con nadie, pero tampoco voy a dejar que ella venga a minimizar mi trabajo y el de mi compañero”, arremetió.

“Siempre busca conflictos, no tengo nada en contra de ella pero tampoco voy a aguantar que ella ingrese a mis ensayos para molestarme, hacerme sentir incómoda. No tengo nada en contra tuyo (Melissa) pero tampoco me busques porque de verdad me vas a encontrar y no creo que te guste”, finalizó.

Leysi Suarez y Melissa Paredes discuten en vivo

VIDEO RECOMENDADO:

Carlos Cacho piensa que Giuliana Rengifo debió irse de ‘El gran show’

Carlos Cacho habla sobre presentación de Giuliana Rengifo