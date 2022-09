Lorena Álvarez, periodista de Latina, indicó que la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró prescrita la acción penal por la denuncia de agresión que interpuso contra su expareja, el economista Juan Mendoza.

A través de su cuenta de Twitter, la conductora del noticiero de Latina detalló que el Ministerio Público y la defensa de Juan Mendoza “coincidieron” en que el caso debía prescribir debido a que la pena máxima que podría recibir el acusado era de 3 años y ya habían transcurrido 5 años de la denuncia, pese a que había una sentencia en primera instancia, de noviembre de 2021, contra el economista de 1 año y 8 meses de prisión suspendida por el delito de lesiones leves.

“A pesar de la sentencia condenatoria en primera instancia por lesiones leves (11/2021), en apelación, tanto la Fiscalía, quien me “defendía”, como la parte acusada coincidieron, increíblemente, en que siendo la pena máxima pequeña (3 años) y habiendo pasado 5, debía prescribir”, precisó.

No se confundan. A mi agresor nadie lo ha exculpado ni hallado inocente. Es un sentenciado con acción prescrita. Pero sí acaba siendo indignante, vergonzoso y revictimizante para mí que la prioridad sea limpiarle los antecedentes al agresor no habido antes de reparar a la víctima pic.twitter.com/vcIrv91WOy — Lorena Alvarez (@lorealvareza) September 20, 2022

“Por la lentitud del sistema de justicia, con una pandemia que paralizó todo, y como el delito por el que acusaron “vale tan poco”, no tiene sentido ratificar una condena. Mi abogada, como parte civil, fue ignorada. Al final, las 3 juezas fallaron a favor del agresor”, señaló Lorena Álvarez en Twitter.

“No se confundan. A mi agresor nadie lo ha exculpado ni hallado inocente. Es un sentenciado con acción prescrita. Pero sí acaba siendo indignante, vergonzoso y revictimizante para mí que la prioridad sea limpiarle los antecedentes al agresor no habido antes de reparar a la víctima”, agregó.

Secuelas en Lorena Álvarez

La periodista de Latina indicó que el caso de agresión que sufrió por parte de Juan Mendoza le ha dejado, desde el 2017, como secuela un estrés post traumático y que eso se ha incrementado con el proceso judicial.

“Perdemos las mujeres. La justicia ratificó que si no estás muerta o desfigurada el sistema no luchará por ti. Validaron la estadística que explica que una de las razones por las que las mujeres no denuncian es porque su agresión ‘no ameritaba ir a la comisaría’”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

El Congreso de la República aprobó por insistencia la nueva Ley de Teletrabajo. Uno de los cambios más importantes es si la empresa asume o no el costo de los servicios como luz e internet. Conoce todos los detalles en este video.