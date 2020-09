Lucía Méndez vivió un incómodo momento luego que el youtuber Rey Grupero le robó un beso durante la grabación de un programa producido por Pedro Moctezuma.

Este personaje de las redes sociales se hizo muy popular en México por las repetidas ocasiones que ha abusado la confianza de algunas celebridades a las que ha entrevistado.

Recientemente, Rey Grupero se convirtió en blanco de duras críticas por robarle un beso a la diva de México y compartir el resultado en su cuenta de Instagram.

“Jajaja le di un besote a @luciamendezof jajaja estuvo delicioso #luciamendez”, expresó el youtuber en su perfil de Instagram.

Según se pudo observar en el video, Lucía estaba muy feliz por un dibujo que realizó Rey Grupero del rostro de la cantante. Él se acercó a la estrella con la intención de darle un beso en la mejilla pero sorpresivamente movió su rostro para rozar sus labios con Méndez.

Méndez no se quedó de brazos cruzados e inmediatamente le propinó una bofetada a Rey Grupero por su accionar.

Al convertirse en blanco de duras críticas, el youtuber mexicano se vio en la obligación de dar su descargo con otro video y justificó su accionar.

“Hoy quiero platicarles una historia triste y feliz. Él es Pedrito Moctezuma y me está invitando a un programa con la diva Lucía Méndez. Lo único que tengo que hacer es pintar y portarme bien. Yo me estaba portando bien, pero me empezaron a molestar. Andaban risa y risa porque me hicieron calzón chino. Yo aguanté vara y hasta bailé. Pero al entregar el cuadro, viene con sorpresa”, explicó el influencer.

