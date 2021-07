El reconocido futbolista Luis Advíncula es uno de los deportistas peruanos más queridos debido a su importante desempeño con la Blanquirroja. Sin embargo, no solo ha dado de qué hablar por los goles que hizo en la cancha. A continuación, recordamos las mujeres de la farándula con las que ha sido relacionado el popular ‘Bolt peruano’.

Sheyla Rojas

En agosto de 2020, Magaly Medina difundió un informe que reveló que Luis Advíncula y Sheyla Rojas mantuvieron una cercana relación durante el último trimestre del 2019.

En la presentación del informe, Irvin Vera, exrelacionista público y examigo de Sheyla Rojas, brindó detalles sobre el vínculo entre la popular ‘Shey Shey’ y el deportista. Según Vera, la exconductora de “Estás en todas” y Advíncula se vieron en tres oportunidades. La primera en un almuerzo, la segunda en una fiesta nocturna y la tercera en un viaje a España por invitación del propio futbolista.

En “Magaly TV: La firme” también se reveló una imagen en la que Sheyla Rojas y Luis Advíncula aparecían abrazados. Irvin Vera aseguró que dicha fotografía se tomó durante el segundo encuentro que tuvieron ambos personajes.

Tras revelarse los chats privados con Luis Advíncula, Sheyla Rojas se retiró del programa “Estás en todas” luego de 7 años frente a la conducción al lado de ‘Choca’ Mandros. La exchica reality fue reemplazada por Natalie Vértiz en el espacio sabatino.

“Como ven, Sheyla Rojas no está. Lo único que vamos a decir como programa es que nosotros somos muy respetuosos de las libertades personales y de la vida privada de las personas. Además, decirles que hemos decidido cerrar una etapa de Estás en todas, que duró 7 años”, dijo ‘Choca’ en aquel entonces.

Asimismo, el gran amigo de la influencer tuvo unas sinceras palabras de cariño por su retiro del programa: “A Sheyla, quiero expresarle mis mejores deseos y decirle que en esta vida se aprende de las buenas y de las malas experiencias, pero también se aprende de los errores. Te mando un fuerte abrazo amiga, a ti y a toda tu familia, me imagino debe estar pasando un difícil momento”.

Esposa de Luis Advíncula se pronunció en medio de la polémica con Sheyla Rojas

Yoselyn Pasoni, esposa de Luis Advíncula, dejó en claro que estaba separada del futbolista. Esta afirmación ocurrió horas antes de emitirse el informe periodístico que involucra al futbolista con Sheyla Rojas.

“Esta será la primera y última vez que hablaré de mi vida personal. El señor Luis Advíncula y yo no estamos juntos un poco más de un año para ser exactos. Él puede hacer con su vida lo que desee, así como yo también”, escribió Pasoni en sus redes sociales.

Además, señaló que lo difundido por Magaly Medida “puede que sea noticia para el Perú entero, pero para mí es lo que haría un hombre normal estando soltero”. “Gracias a todos los que se preocupan por mí y por mis hijos, pero Luis y yo llevamos una excelente relación de padres y espero que sigamos siempre así, ya que tenemos dos hermosos hijos”, finalizó la expareja de Luis Advíncula.

Macarena Gastaldo

En septiembre de 2020, Macarena Gastaldo, exintegrante del reality “Esto es guerra”, reveló al programa “Amor y fuego” que tuvo una cercana relación con Luis Advíncula en 2018. Los audios de estas declaraciones se difundieron en las historias de Instagram de ‘Peluchín’.

Gastaldo dejó en claro que ella no estaba enterada que el futbolista mantenía una relación con la madre de sus hijos, Yoselyn Pasoni, en ese entonces.

“Yo que sepa, él (Luis Advíncula) no tiene esposa... es la mamá de sus hijos, no están casados. A él lo quiero mucho la verdad... le tengo muchísimo cariño porque es una buena persona. No tengo nada de qué hablar mal de él... es muy buen chico”, dijo en los audios difundidos en aquel entonces.

“Yo no soy hipócrita, no te voy a negar nada, pero no sabía que él estaba con la mamá de sus hijos. Él se ha comportado como un caballero conmigo, la gente que lo conoce sabe lo que estoy hablando. Él es una persona muy divertida y yo lo quiero mucho... hasta el día de hoy le tengo un enorme cariño”, concluyó.

Sobre la fotografía que se difundió en redes sociales, donde Macarena Gastaldo y Luis Advíncula salen abrazados, la modelo señaló que la imagen fue registrada en 2018. “Es un amigo a quien quiero muchísimo, esa foto es del 2018 me parece, pero no tengo nada más que decir”, sentenció.

Leslie Shaw

En los últimos días, Luis Advíncula ha vuelto a dar de qué hablar tras mostrar que está atento a las publicaciones que hace Leslie Shaw en sus redes sociales.

Según un informe difundido en el programa “Mujeres al Mando”, el popular ‘Rayo’ sería un fiel seguidor de Leslie Shaw, pues le ha dejado más de un ‘Like’ a las fotografías que la intérprete de “La faldita” tiene en su perfil de Instagram.

Hasta el momento solo se ha podido apreciar los “Me gusta” de parte de Advíncula; sin embargo, no hay ningún comentario de parte del jugador a la cantante peruana.

