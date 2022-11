Magaly Medina no dudó en criticar a Gisela Valcárcel por las escenas que protagonizó el último sábado en “El Gran Show” junto a Facundo González, con quien recreó la escena de Jack (Leonardo DiCaprio) y Rous (Kate Winslet) en la película “Titanic”.

“¿Qué se creyó ella? Creyó que estaba viviendo su propia historia de amor al estilo de ‘Titanic’. A falta de emoción en su vida cotidiana se inventa cosas para vivirlas en el marco de su programa porque ahí hay gente que se presta al aplausito barato y a la cochinadita”, indicó al inicio.

“Cómo va a hacer esa ridiculez con el guerrerito este, sintiéndose la protagonista de su propio cuento de hadas. Por lo menos búscate un galán a tu altura, no te busques un chibolo al que tú le estás pagando para que baile en ese programa”, agregó la popular “Urraca”.

Para la periodista, la ‘Señito’ “sigue con el síndrome Carlos Vidal. Cuando ella estuvo en el apogeo de su carrera tuvo como novio a uno de los modelitos que estaban en su programa como adorno, era uno de sus empleaditos. Ahora como no tiene un galán, lo que hace es inventarse un romance para engañar al público de que podría tener algo con ese mocoso”.

“Ella no esconde nada, ni sus secretos ni sus coqueteos. A mi me daría vergüenza estar en esos apachurres y dejándose toquetear y besuquear por este chico. ¡Por favor Gise! No hemos vivido y pataleado tanto para llegar a donde estamos para a cualquier mequetrefe hacerlo un candidato a parejita aunque sea de jueguito ¡Ay no pues!”, dijo tajante.

Finalmente, Magaly Medina le dio un consejo a la rubia animadora: “Mínimo admira a alguien, mínimo búscate a alguien a quien puedas mirar hacia arriba, pero a esta le encanta mirar hacia abajo, de ahí los agarra, los arrastra y los saca. Ya Gisela déjate de disfuerzos porque igual te va a seguir bajando el rating”.

