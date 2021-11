La noche del pasado 1 de noviembre, la abogada de Melissa Paredes, Patricia Simons, compartió un audio con Magaly Medina donde se le oye a la conductora de “América Hoy” discutiendo con Rodrigo Cuba, a quien calificó como psicópata. Ahora, Paredes decidió no divulgar más este audio y le envió una carta a Magaly para prohibirle su difusión.

Según reveló la conductora de “Magaly TV, la firme”, la también actriz se comunicó con ella, a través de su defensa legal, para señalar que Melissa no autoriza la difusión del audio completo donde se le escucha discutir con su esposo.

“Yo, como madre, no autorizo la viralización de ese video, ni del audio, porque se escucha la voz de mi hija de fondo. El código del niño y adolescente prohíbe que se utilice la imagen y voz de una menor”, señala la carta de Paredes.

“Si le dije esos calificativos al señor Cuba es porque no se quería retirar y además me decía en mi cara mentiras como que ya no dormía con mi hija. Y que no lo dejaba ver a la bebé, cuando es totalmente falso. Por este tipo de peleas me tuve que salir de la casa”, añadió.

ACLARA LA CARTA DE PAREDES

En la reciente emisión de su programa en ATV, Magaly Medina invitó a Tomás Angulo para analizar la personalidad de Melissa Paredes. Además, respondió a la carta que envió Paredes para evitar la difusión del audio completo.

“Ella dice: ‘no autorizo la viralización de ese video ni del audio porque se escucha la voz de mi hija de fondo’. Mentira, no se escucha la voz de su hija de fondo. En todo caso, si se escuchara, yo ayer la silencié para que no se escuchara que hay una niña ahí. Pero si se sabía (que la menor estaba presente) porque ella misma lo dijo”, empezó diciendo Magaly.

“No se escucha, no mientas en mi cara porque todos en mi producción hemos escuchado el audio, todos, tengo 50 testigos... Yo he escuchado el audio y ahí no hay pelea, voy a contar lo que yo interpreto”, añadió.





MAGALY EXPLICA EL CONTENIDO DEL AUDIO

Asimismo, Magaly Medina aprovechó varios minutos de su programa para discutir con Tomás Angulo el contenido del polémico audio en el que discute con Rodrigo Cuba y lo llama “psicópata” en frente de su pequeña hija.

“Ella pierde la paciencia y lo bota cuando él no entra en un jueguito que ella maneja, un juego sugerente. Él le dice: ‘no Melissa, yo no quiero’. Él muy tranquilo, se cuidaba... Yo veo que lo único que él quiere es ver a su hija, que la quiere ver varias horas, pero lo que tengo es que ella está hablándole a él en frente de la hija”, contó Magaly.

“La que tiene que recordar el código del niño y adolescente es Melissa Paredes, no nosotros ni su esposo. Su esposo es muy delicado a contestarle, ella es la que pierde la paciencia... Acá lo que veo es que ella es sugerente, le hace una invitación y él se niega a verla”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza le responde a la abogada de Melissa Paredes