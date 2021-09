Magaly Medina en la emisión del lunes de su programa de ATV habló sobre Tilsa Lozano, quien en el estreno de la segunda temporada de “Reinas del Show” señaló que había renunciado a la idea de casarse con su pareja Jackson Mora.

Medina enfatizó que pese a que Tilsa le ha pedido a su pareja públicamente un anillo, él hasta ahora no se ha animado a hacerle la propuesta de unir sus vidas en matrimonio.

“Ahora vamos con alguien que ya no quiere ser soltera, que está que busca un anillo, pero al hombre, al terco de Jack Mora no hay nada que lo haga cambiar de opinión. Hasta ahora por más que se lo pide públicamente, lo dice, lo repite, nada, no hay anillo”, dijo Medina.

Para la periodista, Lozano se ha resignado a que no recibirá un anillo y, por ello, ahora dice que no está apresurada.

“Ella ahora finge, bueno ya se resignó, dice no está apresurada a casarse. En el programa de la ‘Señito’ dijo que renunció a la idea, que había olvidado la idea de matrimonio; sin embargo, el fin de semana en sus redes sociales, Tilsa contestando preguntas de sus seguidores, dijo que bueno, que no tenía prisa por casarse que está esperando que a Jackson le nazca, o sea cuando tenga la voluntad y parece que la voluntad no hay”, comentó.

“Aunque él al inicio de la relación, juraba que se quería casar, y ahora al terco no hay nada que le haga cambiar de opinión, ni siquiera tiene el anillo. Para mucha gente que no se casó el pretexto fue la pandemia, lo que pasa es que a veces falta billetera para comprar el anillo. La mujer está esperando, es lo que más ansia (porque) nadie le dio un anillo”, agregó.

