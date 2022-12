Luego que Rodrigo González defendiera a Magaly Medina tras perder el juicio por difamación que le entabló el actor Lucho Cáceres, la conductora de espectáculos se mostró agradecida con el respaldo del presentador de Willax TV.

“Debo agradecer las palabras de Rodrigo González porque esto es algo que tenemos que hacer entre comunicadores. Así como otras profesiones, médicos o abogados, entre ellos siempre hacen fuerza común de profesionales, yo creo que nosotros, que somos el gremio más desunido que hay, es bueno saber que Rodrigo se solidarizó conmigo”, señaló la ‘Urraca’ este martes, 6 de noviembre, en su programa “Magaly TV: La Firme”.

Aunque ambos han sacado a relucir sus diferencias en televisión varias veces, Magaly Medina consideró que ‘Peluchín’ entiende los riesgos que los conductores tienen que afrontar por emitir sus opiniones en mediáticos casos.

“Creo que su opinión en este caso es de lo más clara, lo más transparente y realmente dibuja la situación de personas que opinamos en televisión, como él y como yo, vivimos. Le agradezco a Rodrigo González su solidaridad en momentos así y tiene razón cuando dice que hay gente que lo que busca es revancha y no justicia”, acotó la pelirroja.

En otro momento, Magaly Medina increpó al hermano de John Kelvin por celebrar que haya sido sentenciada a dos años de prisión suspendida y al pago de 70 mil soles de reparación civil, y le recordó que este fallo es en primera instancia.

“No canten victoria porque así cantaron victoria mis haters cuando me metieron a la cárcel y después ¿qué pasó? ¿me fui de la televisión? ¿Me deportaron? No… 25 años acabo de celebrar, así que cuidadito porque hierba mala nunca muere”, precisó.

¿Qué dijo Rodrigo González?

El presentador de “Amor y Fuego” no sólo le expresó su apoyo a su examiga, sino que consideró que la denuncia del actor Lucho Cáceres estaría motivada por un tema netamente personal.

“Te puede gustar o no gustar la Magaly, da igual, pero cuando tú no buscas justicia, sino que, cuando tú buscas revanchas, se nota. Magaly puede haber tenido excesos, pero ella está para entretener, no para hundir a nadie. (…) Lucho Cáceres y abogadas como ella, que ya es algo que se ve personal, la quieren hundir porque le echan la culpa producto de sus acciones, que sus imágenes han construido”, criticó González.

