Ha pasado más de un mes desde que Magaly Medina contó ante las cámaras de su programa que se iba a divorciar de su esposo, Alfredo Zambrano.

La popular “Urraca” negó que la separación se deba a la existencia de una tercera persona en la relación y no quiso comentar más del tema.

Ahora, la presentadora decidió contar la verdad a sus seguidores, a quienes sorprendió con una romántica imagen de ella y su pareja. “Love is in the air”, señaló.

Horas antes, la revista Cosas anunció en su redes sociales que la pareja limó las asperezas y se reconcilió. Fue Medina quien dio la entrevista para la edición 700 del magazine, el cual se lanzará el 2 de junio.

Cabe señalar que hace tres semanas el notario dejaba ver cómo trataba de reconciliar a la presentadora de televisión y tuvo como “cupido” a Jessica Newton.

Se sospechó en más de una ocasión que ambos se veían en Miami (Estados Unidos), ciudad donde las hijas de Zambrano viven. Luego, Medina descartó regresar con él. Aún así, su parecer ha cambiado y quiere demostrar que su matrimonio durará más.

El año pasado, Medina contó a Beto Ortiz que ambos pensaban en convertirse en padres mediante un procedimiento de concepción.

