Alan Rodríguez, más conocido como Robotín, continúa en el ojo de la tormenta luego que una artista callejera asegurara en “Magaly TV: La Firme” que tuvo un fugaz romance con él, pese a que tiene una relación con Karelys Molina.

Yessenia Velásquez, quien se autodenomina la ‘Robotina peruana’, volvió a estar en el programa de Magaly Medina este martes, 27 de setiembre, para confrontar a la ‘Robotina’ por poner en tela de juicio la veracidad de sus declaraciones.

La actitud de Yesenia no le cayó nada bien a la ‘Urraca’, quien decidió encararla frente a cámaras por involucrarse con un hombre que tiene pareja.

“Tú no tienes ningún tipo de valores, a ti te interesó dos pepinos que él tuviera enamorada y así hay muchas mujeres como tú. Te vas a la cama con el primero que te lo propone, aún sabiendo que tiene enamorada y eso no habla nada bien de ti”, empezó criticando la figura de ATV.

Pese a la llamada de atención, la ‘Robotina peruana’ continuó burlándose de la pareja de Alan Rodríguez y, en otro momento, aseguró que también es la afectada en este lío amoroso, lo que desató la ira de Magaly Medina.

“A mí no me gustan las chicas de moral fácil, a mí no me gustan las ‘run runas’, no me gustan aquellas mujeres que sabiendo que una mujer tiene enamorada, tiene esposa, no les importa”, arremetió la conductora antes de mandar a cerrar el micrófono de la joven.

“Yo a las ‘run runas’ no les tengo respeto porque no se respetan así mismas, no se quieren nada. Anda aprende a quererte un poco a ti misma, mamita, para que la próxima que veas a un hombre, y que sabes públicamente que tiene enamorada, no te vayas fácilmente a un ‘telo’ con él”, criticó la ‘Urraca’.

