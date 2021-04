En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina terminó protagonizando un divertido momento luego que su equipo de producción le pusiera de fondo “Probablemente”, tema que grabó meses atrás su aún esposo, Alfredo Zambrano, y Daniela Darcourt.

En los primeros minutos de su programa, la periodista de ATV señaló que, tras anunciar fin de su matrimonio con Alfredo Zambrano, no le daba la “gana de guardar duelo, ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien, la vida es como un tren que no para”.

Medina recalcó que es una mujer empoderada e independiente que siempre ha disfrutado de su soledad. “Yo espero a mis 58 años seguir en ese tren y al ritmo que yo misma me marque. Yo creo que la mayoría de las personas que esperan que yo esté llorando a moco tendido, pueden ser mis enemigos que creen que esto es un fracaso. Miren, señores, yo siempre me he querido, me encanta mi soledad, soy una mujer independiente y empoderada”, agregó.

Tras su pronunciamiento, el DJ del programa decidió ponerle de fondo la canción de su esposo. Ante ello, la popular ‘Urraca’ solo atinó a reír desenfrenadamente.

“Ahora sí están moscas”, dijo la periodista a su equipo en medio de risas, sin añadir más respecto al notario. “Empecemos este programa porque para eso está, yo estoy acá para sonreírles porque, cuando tenga penas, me las guardo para cuando no esté con ustedes”, agregó.

Magaly Medina es troleada en vivo con canción de su aún esposo - Ojo

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina. Video: Instagram