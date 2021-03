Esta noche, Magaly Medina comunicó en su programa que decidió separarse de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“Yo quiero hacer una comunicación en todo personal, esta es una decisión que ha sido bastante pensada con mucho detenimiento. He decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio”, reveló la popular “Urraca”.

Del mismo modo, la presentadora de televisión contó que el divorcio no se debe a una infidelidad. “Que esto no se preste a especulaciones, aquí no hay terceras personas, ni de mi parte ni de su parte”, agregó.

“Yo lo que deseo es que Alfredo encuentre la felicidad en el camino que se le viene y creo que es lo mismo que desea para mí”, concluyó.

