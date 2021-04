Luego que distintos comentaristas de espectáculos se refirieron a su separación con el notario Alfredo Zambrano, la conductora Magaly Medina confesó que solo su íntimo círculo de amigos sabe los verdaderos motivos de su divorcio.

Al inicio de “Magaly TV: La Firme”, la presentadora confesó que por el momento no revelará los motivos de su separación porque aún no “tiene ganas”.

“Si yo no quiero contar los motivos que llevaron a que no pudiéramos arreglar nuestros problemas, eso se los contaré en algún momento, pero ahora no me siento con ganas de hacerlo, pero aquellos que sí nos conocen... mi círculo pequeño y que no están en televisión sí conocen los puntos y comas de esto, ellos pueden dar fe de ello”, explicó Medina.

“Nadie más tiene el derecho de decir algo que no conoce. Solamente mis amigos saben detalles extraordinarios de esta relación y sobre este final (de su matrimonio), ellos lo conocen... Que el resto se llene la boca de especulaciones”, añadió.

Finalmente, Medina se dirigió a sus seguidores por las muestras de afecto ante esta nueva situación en su vida.

“Yo sé cuál es la razón y mi grupo cercano sabe la razón. Esta explicación la quiero hacer porque creo que mi público se lo merece. Ustedes que noche a noche están ahí conmigo y que están sufriendo por este rompimiento porque lo siento así, pero así es la vida real”, concluyó.

