El pasado miércoles 17 de noviembre, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid celebraron el nacimiento de su primer hijo Milan. Al respecto, la conductora Magaly Medina contó detalles de la llegada del bebé.

En la reciente emisión de su programa “Magaly TV, la firme”, la popular presentadora de espectáculos reveló que ella fue la primera en enterarse del nacimiento de Milan. Además, señaló que todavía no ha podido ver al bebé por los protocolos de la clínica en la que nació.

“Yo me enteré a las 7 de la mañana que me desperté que ya había nacido el bebé de Deyvis y Cassandra, me lo contó, anoche estuvimos hasta tarde comunicados con ellos. Debido a los protocolos de COVID-19 no podemos ir a verlos, no recibe visitas Cassandra”, contó Medina.

“Cassandra dio a luz por cesárea y nació el bebé Milán a las 5:45 a.m. Estoy siendo creo que infidente. Hace un rato tuvimos una conversación con Deyvis Orosco porque realmente todos estamos queriendo ver al bebé, felicitar a Cassandra, abrazar a Deyvis, pero no podemos hasta que sea dada de alta de repente el viernes”, agregó.

En el mismo programa, Magaly Medina también contó que se comunicó con Deyvis Orosco a través de una videollamada, y él le contó cómo fue el nacimiento de su bebé. Además, el cantante dijo que le enviaría fotos exclusivas a la presentadora.

“Cassandra todavía no quiere que se le vea la carita, pero por ser tú te mandaré una foto. Ha nacido en la mañana, la hora exacta ha sido como a las 5:45 a.m. La primera en enterarte has sido tú”, señaló Deyvis.

