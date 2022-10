Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para criticar la reciente aparición de Kike Suero en “Dilo Fuerte” de Lady Guillén, donde el comediante negó haber sido infiel a Vicky Torero.

La presentadora de ATV señaló que Kike es un cínico y que no tiene intenciones de cambiar, pese a sus escándalos.

“Es el hombre más cínico que yo he visto aparecer en mi pantalla... Así son de descarados, él dice que esa mujer (del ‘ampay’) ‘apareció de la nada’, eso dijo hoy en un programa (por ‘Dilo fuerte’)”, comentó Medina.

Magaly criticó a Suero por llorar en el programa de Lady Guillén: “Este hombre lloró porque cree que es la única manera en que pueden convencer a la crédula que tienen en casa”.

Finalmente, Magaly Medina envió un mensaje a Vicky Torero y le recomendó no perdonar a Kike Suero.

“Esta chica tiene espíritu de ser una ‘mujer salvadora’, es un prototipo de mujer, que cree que puede salvar a un hombre... pero mentira, esos hombres no cambian porque no quieren y no se les da gana”, comentó.

“Tienes que abrir la puerta, ‘agarrar tus chivas’ y largarte. Hay que alejarse de esos hombres tóxicos”, sentenció la conductora en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.