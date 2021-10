En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se tomó unos minutos para criticar a Tilsa Lozano por presumir su anillo de compromiso en sus redes sociales.

“La novia del año ha decidió que todos nos enteremos que al fin se le hizo el milagro, al fin tiene un anillo en el dedo. Y no se cansa de recordarlo, se fue a Miami con Jackson Mora y hasta para señalar las arañas mostraba la roquita, y en la foto agarraba el vaso y ponía en primer plano el anillo”, señaló la conductora de televisión.

“(Jackson) Le está dando una vida similar a la que ella tenía con el loco Vargas, Jackson invierte todas sus monedas. Hay que entender a esta chica, ni Vargas, ni el otro le dieron un anillo, ella ha estado esperando esto desde hace mucho tiempo. Se le hizo el milagro de octubre”, puntualizó.

En otro momento, Magaly Medina se cuestionó de dónde genera sus ingresos Jackson Mora como para poder viajar en vuelos de primera. “Jackson, cuál es su negocio, claramente no lo tenemos identificado. ¿Con cuatro (peleas al año) puede viajar en businness?”, señaló.

Finalmente, la conductora de televisión dijo que no cree que Tilsa no conozca de cuántos quilates es su anillo. “Cómo no vas a saber de cuántos quilates es tu anillo, si después de la sorpresa uno dice, wow y esto de cuánto es. Yo pregunté al día siguiente de cuánto es”, sostuvo.

