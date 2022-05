Magaly Medina sobre Gianella Neyra: “Sus looks son para llorar”

Magaly Medina volvió a criticar a Gianella Neyra. La conductora de “Magaly TV: La Firme” señaló que la presentadora de Latina tiene mal gusto para presentarse en las ediciones de “Arriba mi gente”.

“Los looks de Gianella Neyra son para llorar... la primera vez yo pensé que era porque la agarraron de sorpresa y no había tenido tiempo para el canje”, comentó Medina en la reciente edición de su programa.

“Pasaron los días (del programa estreno de ‘Arriba mi gente’) y ella siguió vistiéndose como no sé, no puedo explicar cómo es que se viste. Parece que tiene puesto una carpa cualquiera y unas zapatillas como cuando yo me visto en mi casa para no estropear mi traje bonito”, añadió.

No es la primera vez que Magaly critica a Gianella. Hace unas semanas, la conductora de ATV indicó que la presentadora del programa “Arriba mi gente” no manejó bien una entrevista a la actriz Érika Villalobos, la aún esposa de Aldo Miyashiro.

“Arriba mi gente” es el nuevo espacio matutino de Latina y tiene como conductores a Mathías Brivio, Karina Borrero, Gianella Neyra y Santi Lesmes.

