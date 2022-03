Luego que Mateo Garrido Lecca causara gran controversia al revelar que Cassandra Sánchez de Lamadrid fue su primer amor, Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para cuestionar que le exijan al conductor de radio ofrecer disculpas públicas a la hija de Jessica Newton.

La popular ‘Urraca’ consideró que el comediante no violó la intimidad de nadie, y, por el contrario, solo contó parte de su pasado, por lo que rechazó que Janet Barboza, Brunella Horna e incluso Jessica Newton le exijan disculparse con la joven empresaria.

“Cada uno es dueño de su propia parte de la historia de una relación. (…) No tiene nada de ofensivo, fueron noviecitos, no tiene nada de malo ¿Cuál es el pecado?, ¿Dónde está la violación de intimidad?”, criticó la figura de ATV.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” consideró que si bien Mateo Garrido no tiene que disculparse con la actual novia de Deyvis Orosco, sí debería hacer un mea culpa por su falta de caballerosidad.

“Se le puede acusar de jactarse de haber tenido una relación, como dijo él, con una chica hermosa, que en ese entonces él la paseaba como trofeo, y con la que él perdió la virginidad”, acotó la conductora de espectáculo.

Para Magaly Medina, las declaraciones de Mateo Garrido tampoco deberían afectar a Deyvis Orosco. “No me parece grave. (…) Todas las personas tenemos vida antes de casarnos, antes de tener hijos. No debería sentirse ofendida para nada, ni Deyvis tampoco, es parte de su pasado, parte de su crecimiento personal ¿Cuál es el problema?”, sentenció.

