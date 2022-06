Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para aclarar que ella nunca mantuvo algún romance con el director de la revista Oiga para conseguir trabajo como periodista, una afirmación que Jazmín Pinedo dijo en su espacio de América TV.

“Nadie me regaló un puesto en ningún diario, en una revista o el algún sitio donde yo he trabajado. Todo me lo gané... Creo que esta (por Jazmín Pinedo) entendió mal, yo te voy a explicar. Yo nunca me he metido con el director de la revista Oiga, Paco Igartua era un señor de señores y yo era una señora recién casada que llegaba a trabajar como si fuera una practicante. Me gané solita cada una de las cosas que gané y sin pasar por la cama de nadie”, dijo Medina en “Magaly TV: La Firme”.

Magaly señaló que Jazmín se había equivocado y que quizás quiso referirse a Gisela Valcárcel, aunque no mencionó su nombre de la ‘Señito’.

“Yo creo que se ha confundido, ella habla de la diva que tanto dice admirar (por Gisela Valcárcel). A ella es a la que le dieron un programa de televisión porque se acostaba con el dueño del canal. Lee un poco más, esos rumores estaban y en mi programa y lo he dicho en la revista ‘Oiga’, eso era voz populi”, sentenció.

Jazmín Pinedo se defendió de la dura crítica de Magaly Medina

La conductora de televisión Jazmín Pinedo le respondió fuerte y claro a Magaly Medina, quien en su programa “Magaly TV, la firme” cuestionó su entrevista con el futbolista Jefferson Farfán. La popular ‘Chinita’ habló largo y tendido, y calificó a Magaly como la “peor entrevistadora del Perú”.

“Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país, y eso no lo digo yo, lo dicen sus productores que en algún momento han trabajado conmigo. Mil disculpas chicos por la infidencia”, empezó diciendo Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo le responde a Magaly Medina 1

“Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy, yo al público le he hablado de mis virtudes y defectos siempre. Claro, como ella es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Le digo ‘tía’ con todo el cariño usted se merece, que equivocada que está”, añadió Pinedo.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán le hizo pesada broma a Jazmín Pinedo luego que conductora le pidió que la cargara

Blooper de Jazmín Pinedo con Jefferson Farfán