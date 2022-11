Magaly Medina no cree en las promesas de Christian Domínguez y cuestionó que el cantante de cumbia le haya dado un anillo simbólico a Pamela Franco tras cumplir 3 años de relación. Para la presentadora de TV, este gesto es “una burla”.

En la reciente edición de su programa “Magaly TV, la firme”, la presentadora cuestionó duramente que el cantante de cumbia haya celebrado a lo grande los tres años de relación con Pamela Franco.

“¿Ya no han aprendido? Quiéranse un poco más, yo le veo esos anillos y de verdad, sabiendo Pamela Franco que le ha regalado anillos, alianzas, porque no solo anillos, sino alianzas matrimoniales a otras mujeres, porque él ha llevado alianzas con otras parejas como si fueran un matrimonio, no respetó la alianza y nada, lo hizo con todas”, empezó diciendo Magaly.

“Yo que tú agarraba la cajita y se la tiraba por la cabeza para que vaya aprendiendo a respetar... Ahora se tatuaron estrellitas, pero no te preocupes que no le va a faltar brazo”, agregó, entre risas, la conductora de TV.

Finalmente, le pidió a Christian Domínguez que antes de dar una alianza o buscar comprometerse con Pamela Franco, que busque agilizar su trámite de divorcio.

“Yo no le deseo el mal a ninguna pareja, pero en verdad este hombre tendría que demostrar más madurez... A mí no me da ternura, me da cólera, no soporto la gente mentirosa y teatrera... Papel firmado”, aclaró la popular ‘Urraca’.

