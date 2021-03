El pasado lunes, Magaly Medina presentó un video del programa “JB en ATV” en el que se ve al personaje del ‘Gato Silvestre’ molestar a Fátima Segovia y consideró que eso no era acoso, sino que dicha persona era algo fastidiosa y se mostraba interesado en ella.

Sin embargo, en la tarde del martes Rodrigo González criticó, en su espacio “Amor y Fuego”, las palabras de la presentadora por “minimizar” el acoso y aseguró que ella no cuestionaba dicho acto porque se trataba del canal en que labora.

Rodrigo González muestra video de incómodo momento de Dayanita con personaje del gato Silvestre - Amor y Fuego

“De este gato yo dije que era medio fastidiosito... Ella está con una minifalda, parece ser admirador de la ‘Chuecona’. Yo no la veo muy incómoda, hay un nivel de confianza”, comentó Magaly Medina al recordar lo que dijo en su último programa

“Viendo un solo video uno no puede sacar conclusiones. Sin embargo, hay gente que cree que su opinión es la única, cuando la opinión es subjetiva. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con uno. Hay gente intolerante”, enfatizó.

Magaly Medina dejó en claro que ella es libre de opinar y que ATV no ha influenciado en su posición sobre el caso de Fátima Segovia.

“‘¿Porque es su canal no la dejan hablar?’ Una aclaración chiquita, porque hay gente que se olvida de mi trayectoria. ¡A la maestra le quieren enseñar! Miren, llevo 24 años en la televisión y no hay canal que me haya prohibido criticar a la gente. Acá me han dejado criticar, fastidiar. Hay gente que me ha denunciado por mis críticas. Hasta me suspendieron por peleona, bocona y decir las cosas sin filtro”, señaló.

Magaly Medina responde a Rodrigo González

“Cuando hablo, disparo. Es mi manera de ser y no estoy preguntando al dueño de canal si puedo hablar”, expresó.

Finalmente, la conductora presentó más videos en el que se ve que el personaje del “Gato silvestre” suele molestar a Fátima Segovia.

Magaly Medina asegura que ‘La Chuecona’ no sufrió acoso, sino “algo fastidiosito”

