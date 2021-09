La periodista Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al destapar que la influencer, Sheyla Rojas usaría réplicas de carteras de marcas como Christian Dior, Louis Vuitton, Hermes, Chanel y Saint Laurent.

Sheyla Rojas llena sus redes sociales con fotografías de bellas carteras de marcas famosas, pero estas no serían las originales. En una nota publicada en el último programa de ‘Magaly TV, la firme’ sus urracos se percataron de pequeños detalles en las carteras que evidenciarían ser imitaciones.

“La que supuestamente lo tiene todo, vive en una casa grande con piscinas en la mejor zona de Guadalajara, sin embargo, mis Urracos que son tan se han dado cuenta de unos detalles que al parecer Sir. Winston el novio de ‘Shey Shey’ no le estaría regalando accesorios firmes, sino que provendrían de páginas con las que Sheyla tiene un canje que no venden carteras de marca si no bamba y serían las que ella luce en sus fotos”, señaló Magaly Medina.

Sheyla Rojas (Foto: Instagram @ _sheyoficia, @magalymedinav)

El informe señaló que una de las carteras Chanel que usó Sheyla para sus redes no tendría los mismos acabados de la original, incluso el símbolo de Chanel sería más pequeño. También su cartera Bottega Veneta sería bamba. Al igual que su cartera Dior y Louis Vuitton.

Al parecer Shyela Rojas compraría carteras de imitación debido a que en una de sus publicaciones etiquetó a una tienda que vende carteras que imitan a las marcas exclusivas.

“Sir Winston se engríe a sí mismo, se compra carros de lujo como Lamborghini o Roll Royce, este último se manda uno a hacer ha pedido, tiene una casa grande con piscina, contrata DJ para sus fiestas, pero la novia, ‘Shey Shey’ en ese mundo glamoroso aparentando que vive muy bien y luciendo carteras que no serían reales, sino puras réplicas. ¡Qué roche!”, manifestó entre risas la periodista.

