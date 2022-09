Magaly Medina salió al frente para responderle a Rodrigo González y Andrea Llosa, luego que el popular ‘Peluchín’ revelara que ella lo llamaba los sábados a las 9:30 de la mañana para pedirle contenido para su programa; y que la conductora de “Nunca más” declarara que en la TV no había reinados.

La periodista ofreció unas breves declaraciones al diario Trome, en las que aseguró que ella escoge a sus enemigos y no al contrario y dejó en claro que no le iba a responder a quienes pretenden ‘colgarse de sus faldas’. Asimismo, minimizó a ambos presentadores de televisión y aseguró la única que está ‘a su nivel’ es Gisela Valcárcel.

“Mira, no voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy super ocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level”, indicó entre risas.

Sobre el rating de su programa señaló: “Las estadísticas y los números son lo más exacto que existe y ahí están. Los auspiciadores del programa lo tienen, los canales lo tienen, la gente que trabaja en los canales igual y no se manipulan. Hay gente que sí manipula sus cifras, porque les conviene y les duele que les digan la realidad, pero ahí están los números”.

“Yo todos los días trabajo por mi rating y se ven los resultados. Siempre quiero más y en eso estamos trabajando mi equipo y yo. Y como ya dije, no le voy a dar tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios”, finalizó contundente la ‘Urraca’.

