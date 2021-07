Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, viajaron a Europa para disfrutar de unas pequeñas vacaciones aprovechando el feriado largo por la celebración de Fiestas Patrias.

En su historia de Instagram, la conductora de “Magaly TV: La Firme” compartió unos videos en los que se dejó ver muy cariñosa con su esposo. Además, contó detalles de su arribo a Madrid, España.

“A todos los que llegamos al aeropuerto Barajas, en Madrid, nos tienen que hacer una prueba de COVID-19 porque Perú es un país considerado de alto riesgo. Así que aquí esperando”, comentó la figura de ATV a través de un video publicado este sábado 24 de julio en sus redes sociales.

Medina aclaró que solo se tomará unos días de vacaciones, pues volverá a Perú pasando las Fiestas Patricias para continuar con su programa. “(Regreso a Perú) Pasando las Fiestas Patrias, pues tengo que hacer mi programa. Hay que seguir entreteniendo al público, que nos sigue respaldando con su sintonía todas las noches”, dijo la conductora en una entrevista al diario Trome.

Asimismo, la esposa de Alfredo Zambrano dijo que tenía programado este viaje desde mucho antes de que empezara la pandemia. “Este viaje lo teníamos planeado para hacerlo antes de la pandemia y felizmente ahora se han dado las condiciones para hacerlo”, explicó.

Por último, Magaly Medina aclaró que no está “huyendo” de Perú, ya que es un viaje que hace todos los años.

“Lo he aclarado varias veces, jamás he dicho que me voy a ir de mi país, no me he ido en las épocas más duras, menos ahora. Me voy como todos los años, estas vacaciones de julio me las tomo siempre, porque hacer un programa diario es agotador. Además, es un pasaje de ida con retorno, le duela a quien le duela”, señaló.

