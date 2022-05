Magaly Medina fue la invitada especial en el programa “JB en ATV” y habló del día que se bajó su prenda íntima durante la transmisión de su programa. Y en medio de este recuerdo, la conductora de televisión hizo una revelación una intimidad que dejó sorprendido a los miembros del elenco.

“Tus detractores siempre te recuerdan cuando en pleno baile te bajaste el calzón, ¿te acuerdas?”, interrogó el ‘niño Arturito’

Ante la interrogante, la conductora de “Magaly TV: La Firme” aseguró que en aquel momento tenía doble prenda.

“Claro, tenía doble calzón ya lo he dicho, pero la fantasía popular quiere creer que no tenía calzón, qué voy a hacer, la gente no se olvida”, dijo la periodista de espectáculos.

Sin embargo, Magaly generó escándalo en el set al confesar que es usual que no use ropa interior en su casa.

“Tenía un hilo dental subido acá y no el verdadero el que me bajé, aunque normalmente sí ando sin calzón, jajaja, en mi casa quise decir”, comentó entre risas.

