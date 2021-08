Erick Mendoza, expareja de Magaly Solier y padre de sus hijos, conversó con Magaly Medina en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme” y expresó sus intenciones de brindar apoyo profesional para la reconocida actriz.

“Todos se han dado cuenta que la señora necesita ayuda psicológica, psiquiátrica, y a través de este espacio, decirle a la señora Magaly (Solier) que yo estoy dispuesto a pagarle un especialista para que se pueda tratar, poner mi camioneta a su disposición para que pueda llevarla, esperarla en sus terapias. Es la mamá de mis hijos, mis niños quieren a su mamá bien”, dijo.

Además, Mendoza negó que haya pedido una pensión de alimentos a la madre de sus hijos de 8 mil soles y hasta dijo renunciar a ello porque Solier no se encuentra con un trabajo estable.

“Yo pienso que nosotros estamos conectados porque somos padres, y si ella está mal, obviamente nosotros vamos a estar mal (...) Yo no he pedido una pensión de alimentos, públicamente renuncio a la pensión de alimentos, yo prefiero que ella se recupere, que vuelva a ser la gran actriz que es, es lo que más me importa. Hacerle un daño a ella, es hacerle un daño indirecto a mis hijos”, sentenció.

“Siempre he querido conciliar, empezando por el divorcio que no me quiere firmar desde hace cuatro años, le he ofrecido mil cosas pero nunca ha querido. Incluso un régimen de visitas que ha estado truncado, pero yo sí estoy dispuesto a conciliar por mis hijos, ellos necesitan tener a su mamá”, concluyó.

