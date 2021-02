Magaly Medina señaló que el cantante Josimar Fidel dejó en mal estado la casa que alquiló, y que presumía en redes sociales. Además, de tener una deuda de 8 mil soles con la Asociación de propietario de Las Casuarinas por todos los meses que no pagó por los servicios de seguridad y más.

La presentadora señaló que conocía de dicha deuda hace algún tiempo, pero no quiso informarlo. Sin embargo, la propietaria del inmueble brindó imágenes del estado en que dejó el salsero la casa y pidió su ayuda.

Según señaló Medina, el contrato de alquiler lo firmó la dueña del inmueble, quien no radica en el país, con la productora del salsero. El salsero pide que se pague la deuda a la asociación con la garantía que dio al inicio, pues argumentó que no tiene dinero porque supuestamente no ha trabajado debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la dueña (cuyo nombre no se conoció) afirma que dicha garantía la emplea en la recuperación de la casa, lo cual le estaría saliendo caro.

Acusan a Josimar Fidel de dejar en mal estado casa que alquiló

En las imágenes que emitió “Magaly Tv: La firme” se ve la piscina en mal estado y hasta de color verde, mayólicas rotas, las paredes de los baños con hongo, puertas malogradas y el jardín sin mantenimiento.

Además, se indicó que el músico construyó una catarata sin pedir permiso y esta también está malograda. Asimismo, la popular “Urraca” detalló que el salsero se fue sin avisar, ya que en diciembre los encargados llegaron a la casa y ya estaba vacía.

VIDEO RECOMENDADO

Josinar se pronuncia tras detención de Gianella Ydoña

Josinar se pronuncia tras detención de Gianella Ydoña