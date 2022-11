Magdyel Ugaz se mostró feliz por su retorno a las grabaciones de la serie “Al fondo hay sitio” luego que tuviera que alejarse debido a que tuvo que ser intervenida para detener la endometriosis que le detectaron.

Ante las cámaras de “América Hoy”, la querida ‘Teresita’ reveló que no fue tan fácil identificar la enfermedad debido a que confundía los cólicos menstruales con la endometriosis.

“La enfermedad demoró en ser diagnosticada como 8 años, digamos que los dolores menstruales o fuera de tu ciclo se ha normalizado y lo doloroso que es con tu vida, no poder pararte, no poder hacer tu trabajo. Las mujeres hemos seguido con nuestra vida, yo he vivido con estos dolores años de años, me has visto haciendo series”, puntualizó.

“(Estoy) agradecida con mucha más conciencia de lo importante que es cuidar nuestro cuerpo.”, fueron parte de las primeras declaraciones para América hoy.

Asimismo, Magdyel reveló cómo se sintió previo a ser intervenida. “El día de mi operación estaba muy nerviosa porque uno no sabe lo que puede pasar en la operación, porque la operación es como una de las últimas instancias cuando los dolores y la calidad de vida se desgasta”, puntualizó.

La reconocida actriz habló sobre lo importante que es realizarse un chequeo médico y no normalizar los fuertes dolores durante el ciclo menstrual. “Es una enfermedad que en mi caso demoró en ser diagnosticada por ocho años. El tema de los dolores menstruales o las menstruaciones fuera de tu ciclo es algo que se ha normalizado y lo doloroso que es para tu vida, no poder pararte, no poder hacer tu trabajo. Las mujeres hemos vivido con estos dolores, yo he vivido (con esto) años de años”, comentó.

“Mientras hacía escenas acá (en Al fondo hay sitio) tenía dolores y la barriga se me hinchaba como una pelota y no solamente me cambiaba físicamente el cuerpo, sino el estado de ánimo. Esta enfermedad te mueve hormonalmente”, añadió.

