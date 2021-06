Después de que Maite Perroni fuera acusada de ser la causante de que el matrimonio entre la actriz Claudia Martín y el productor Andrés Tovar llegara a su fin, el abogado Guillermo Pous conversó con el programa “Ventaneando” y se refirió a la información que se difundió en la revista “TVNotas”.

“Pues un día en la madrugada, notó que el celular de Andrés (Tovar) estaba suene y suene porque le estaban mandando mensajes; pensó que quizás se trataba de alguna emergencia familiar o algo, y por la hora sí se alarmó. Pues antes de despertarlo, quiso nada más ver en la pantalla del celular quién era y así saber qué tan urgente sería el mensaje, y se dio cuenta de que el número estaba guardado como ‘Maite P.’ (Maite Perroni), y de inmediato se percató de quién se trataba. Pero ése no fue el problema, aunque de entrada sí está muy raro que alguien te escriba a esa hora”, reveló una fuente a la revista “TVNotas”.

Ante la información difundida por el mencionado medio de comunicación, Claudia Martín realizó una publicación en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “La intuición no se equivoca”.

El texto de la actriz aumentó más las especulaciones sobre una posible relación extramarital entre Perroni y el productor Andrés Tovar.

La más afectada por dicha información fue la propia Maite Perroni y su abogado viene brindando declaraciones para los medios mexicanos para expresar la postura de su cliente ante difamaciones que afectan su prestigio.

“Inicio aclarando que no existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres. Maite, como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental por lo cual no está impedida, de manera absoluta, moral o éticamente para relacionarse con nadie”, declaró Guillermo Pous para el programa “Ventaneando”.

“Por otra parte, el señor Tovar no estaba ya en una relación, independientemente que siga casado, ya no se encontraba en una relación sentimental con su actual esposa, por lo cual jamás existió esta tercería como lo requiere hacer notar la señora Martín”, agregó el hombre de leyes.

Guillermo Pous señaló que Claudia Martín tiene que retractarse en sus mensajes de redes sociales porque aumentó el rumor de que Maite Perroni se interpuso en su matrimonio.

“Lo que tiene aquí que suceder es retractarse de lo que dijo, por los señalamientos que hizo, por la inercia que provocó, por los adjetivos que han estado generando, derivado de las mentiras que se dijeron al haber señalado a Maite, porque lo que hay es un atentado terrible a la imagen, una denostación, una invasión a la vida privada, su esfera íntima, y que además no solamente ataca esta parte personal, sino que le afecta gravemente y además de una forma irreparable a las cuestiones profesionales que hoy tiene vigentes”, explicó el abogado.

VIDEO RECOMENDADO